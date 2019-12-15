تونس 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسفاز الملعب التونسي على ضيفه النجم الساحلي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الـ 12 من البطولة التونسية لكرة القدم فيما انتصر فريق شبيبة القيروان على ضيفه النادي البنزرتي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.وفي الشابة فاز هلال الشابة على اتحاد بنقردان بثلاثة أهداف لهدف بينما انتصر نادي حمام الأنف في ميدانه على اتحاد تطاوين بهدفين لهدف .وعلى ملعب رادس بالعاصمة فاز النادي الإفريقي على ضيفه النادي الصفاقسي بهدف دون رد، فيما أرجئت مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي إلى موعد لاحق.واستمر الاتحاد الرياضي المنستيري في مقدمة ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة يليه النادي الصفاقسي والملعب التونسي بـ 21 نقطة فالنادي الإفريقي بـ19 نقطة فالاتحاد الرياضي ببنقردان بـ 18 نقطة واستمر اتحاد تطاوين في آخر الترتيب بـ 5 نقاط.// انتهى //22:55ت م0263