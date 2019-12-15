عدن 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسشارك رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني والوفد البرلماني المرافق له في فعاليات الجلسة العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد بمدينة أنطاليا التركية.والتقى على هامش الاجتماع بوفدي البرلمان الصيني والباكستاني كل على حدة ، حيث بحث خلال اللقاء سبل تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية والتنسيق في المحافل الدولية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.كما استعرض المستجدات والتطورات التي تشهدها اليمن والمنطقة ومناقشتها، مثمنًا مواقف الصين وباكستان الداعمة لليمن.وجدد الوفدان الصيني والباكستاني من جانبهما مواقف بلديهما الداعمة للشعب اليمني والشرعية الدستورية والحفاظ على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.// انتهى//23:05ت م0264