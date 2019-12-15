رياضي / الأهلي يفوز على حرس الحدود ويستعيد صدارة الدوري المصري لكرة القدم
الأحد 1441/4/18 هـ الموافق 2019/12/15 م واس
القاهرة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واس
فاز فريق الأهلي على ضيفه فريق حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم، على استاد القاهرة الدولي في الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.
وبهذه النتيجة تصدر الأهلي المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة من ست مباريات، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 10 نقاط في المركز الثامن.
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23:35ت م
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