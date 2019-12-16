تبوك 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة حقل ومراكزها ، شملت مركز علوا القصير وضواحيه الشرف ووادي صعاد ووادي النقوي ووادي العجيب ووادي السرو والوادي الأسمر.وعلى مركز ابوالحنشان وضواحيه تثينير والوادي الأسمر ووادي مبرك وردة ارشيد سالت على إثرها بعض الشعاب ، وعلى مركز علقان وضواحيه الطويلات والهضيبات البيض والصدارة والظهر ومحطة البادية.كما هطلت أمطار على مركز الوادي الجديد وضواحيه وادي الجديد وعلو العناب ووادي الشريح ووادي دير والثميمية والهوارة وجبال الظريف.جعلها الله امطار خير وبركه، وعم بنفعها ارجاء البلاد.// انتهى //00:10ت م0268