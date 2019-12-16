القاهرة 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسواصل منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة المنعقدة بشرم الشيخ أعمال يومه الثاني بعقد عدة جلسات لمناقشة موضوعات التحول الرقمي والأمن الغذائي والثورة الصناعية.وأكد المشاركون في جلسة "تحولات كبرى في العالم الرقمي" أن أدوات التكنولوجيا الحديثة يمكن أن تصبح أداة غاية في الأهمية للأجهزة الرقابية في الدول لكشف بعض المشاكل وتوقيتات حدوثها واتخاذ تدابير لمنعها، فضلًا عن استخدامها في المجال الصحي والاستثماري والصناعي والتجاري.وأكدت جلسة "التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي" أن المنظومات الرقمية قادرة علي ترشيد الموارد وحوكمة الأداء ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة ومراقبة نتائج ومؤشرات الأداء.وأوضح المشاركون في جلسة الأمن الغذائي في إفريقيا أن الأمن الغذائي هو الطريق لتحقيق الأمن في العالم، مشددين على أن وجود الغذاء سيحل عددًا من المشاكل مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.واستعرضت جلسة " كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة " التحديات التي تواجه الثورة الصناعية الرابعة وأهمية الالتحاق بهذه الثورة لخلق فرصة عمل جديدة للشباب، مؤكدة أهمية التعليم وخاصة التعليم الفني وتطوير المهارات الابتكارية للشباب والتحول إلى الرقمنة من أجل إحداث تغييرات جذرية في أنظمة الإنتاج والحوكمة.// انتهى //00:18ت م0269