دكا 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسلقي عشرة أشخاص مصرعهم اليوم في حريق مصنع قرب العاصمة البنجلادشية دكا .وقال المسؤول في الشرطة المحلية جاب عدل الإسلام : إن رجال الإطفاء انتشلوا جثث عشرة أشخاص، في حين اجتاح الحريق مبنى المصنع المؤلف من ثلاثة طوابق في منطقة جازيبور على مشارف دكا, مشيرًا إلى أنه لم يتضح عدد العمال الذين كانوا داخل المصنع عند نشوب الحريق ولا سبب اندلاعه.وأوضح أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق بعد ساعتين من تدخلهم لإخماد النيران.// انتهى //00:20ت م0270