كينشاسا 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسلقي 30 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء انهيار أرضي في منجم للذهب شمال شرقي الكونغو.وقال وزير التعدين الإقليمي في الكونغو ديودون أباسا إنه تم انتشال 30 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن، وإن عدد القتلى مرشح للزيادة، مضيفًا "لم يعرف بعد كم عدد العمال الذين كانوا في المنجم ".وأوضح أنهم كانوا على عمق 17 مترًا تحت سطح الأرض عندما وقع الانهيار الأرضي.ووقع الحادث يوم الجمعة الماضي في منجم الذهب "نديو" في واتسا بإقليم هوت هيلي بالقرب من الحدود مع أوغندا.// انتهى //00:29ت م0272