بغداد 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسحذّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم من تصاعد خطير في جرائم الاغتيال التي طالت الناشطين والاعلاميين في العراق.وطالبت المفوضية في بيان حكومة تصريف الأعمال العراقية ووزارة الداخلية وأجهزتها باتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة، وتعزيز جهدها وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة لغرض ضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والاعلاميين.ودعت المفوضية الأجهزة الأمنية المعنية إلى بذل جهودها لوضع حد لسلسلة الاغتيالات التي استهدفت المواطنين العزل والقبض على المجرمين وإحالتهم للقضاء.// انتهى //01:14ت م0274