سانت إتيان 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واستغلب فريق باريس سان جيرمان على مضيفه فريق سانت إتيان بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب جوفوروا غيشار في مدينة سانت إتيان الفرنسية، وذلك ضمن الجولة الثامنة عشر من مباريات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري برصيد ٤٢ نقطة، موسعاً الفارق بينه وبين أولمبيك مرسيليا في المركز الثاني بـ٧ نقاط، بينما حل فريق سانت إتيان في المركز الحادي عشر برصيد ٢٥ نقطة.// انتهى //01:18ت م0275