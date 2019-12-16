عرعر 18 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 15 ديسمبر 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهات المختصة بالمنطقة بالقبض على أحد الأشخاص في محافظة طريف لإساءته للقيم الدينية والآداب العامة، وذلك من خلال ظهوره في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وما تضمن محتواه مساسًا بالقيم الدينية، ومجاهرة بمخالفة الآداب العامة والسخرية منها .ووجه سموه باستكمال الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العامة وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //02:52ت م0278