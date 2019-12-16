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الاثنين 1441/4/19 هـ الموافق 2019/12/16 م واس
الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمر ملكي بترقية وتعيين 53 قاضياً في ديوان المظالم
القيادة تهنئ ملك البحرين ورئيس كازاخستان ورئيسة وزراء فنلندا
القيادة تعزي رئيس النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي على معسكر الجيش
أمير الرياض يستقبل مساعد أمين المنطقة
نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى ختام بطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية لجمال الخيل العربية
أمير جازان يناقش مشروعات المياه.. ويعزي الحارثي
سعود بن نايف: أتمتة الإجراءات ترفع كفاءة الأداء
وزير الخارجية يستقبل مستشاري رئيس جنوب أفريقيا
"العدل" تتيح الاستعلام الإلكتروني عن الإقرارات
الجاسر يبحث أوجه التعاون المشترك مع وزير النقل الجيبوتي
فيصل بن بندر يشرف حفل سفارة البحرين
البحرين تحتفل بالعيد الوطني والذكرى 20 لتسلم الملك حمد مقاليد الحكم
مملكة البحرين .. مسيرة من الإنجازات التنموية والحضارية
الجيش اليمني يسيطر على مناطق في الضالع
الرئيس المصري يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية
الوجود الإيراني في العراق يحتضر
الحبر: البشير يواجه قضايا تصل عقوبتها إلى الإعدام
اتفاق أميركي - صيني يطوي تهديد التعريفات الجمركية
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