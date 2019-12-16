الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمر ملكي بترقية وتعيين 53 قاضياً في ديوان المظالمالقيادة تهنئ ملك البحرين ورئيس كازاخستان ورئيسة وزراء فنلنداالقيادة تعزي رئيس النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي على معسكر الجيشأمير الرياض يستقبل مساعد أمين المنطقةنيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى ختام بطولة مركز الملك عبدالعزيز الدولية لجمال الخيل العربيةأمير جازان يناقش مشروعات المياه.. ويعزي الحارثيسعود بن نايف: أتمتة الإجراءات ترفع كفاءة الأداءوزير الخارجية يستقبل مستشاري رئيس جنوب أفريقيا"العدل" تتيح الاستعلام الإلكتروني عن الإقراراتالجاسر يبحث أوجه التعاون المشترك مع وزير النقل الجيبوتيفيصل بن بندر يشرف حفل سفارة البحرينالبحرين تحتفل بالعيد الوطني والذكرى 20 لتسلم الملك حمد مقاليد الحكممملكة البحرين .. مسيرة من الإنجازات التنموية والحضاريةالجيش اليمني يسيطر على مناطق في الضالعالرئيس المصري يتفقد جامعة الملك سلمان الدوليةالوجود الإيراني في العراق يحتضرالحبر: البشير يواجه قضايا تصل عقوبتها إلى الإعداماتفاق أميركي - صيني يطوي تهديد التعريفات الجمركية// يتبع //06:02ت م0003