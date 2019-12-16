وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( مشروع استبدادي لوأد الحلم العربي ) : في كل أزمة تخص دولة من الدول العربية التي وضعت مصيرها بيد نظام الملالي أو سلطة أردوغان نجد أن هذين النظامين لا يريدان مستقرا للمنطقة، وحلمهما هو الهيمنة على مقدرات وأحلام الشعوب العربية والقضاء على كل بارقة أمل تلوح مبشرة بمستقبل مشرق.وتابعت : وأكبر شاهد على ذلك تدخلاتهما المقيتة والعدوانية في الأوضاع الحالية في العراق وليبيا، فبينما تبرق أحيانا مؤشرات لحل أزمتي هذين البلدين إلا أن التدخلات السافرة تقضي على مؤشرات الحل وتعيد الأزمة بين الأطراف المتباينة إلى نقطة الصفر.هذه التدخلات التي جاءت بعد سيطرة شبه كاملة على مفاصل بعض الأطراف السياسية وتجنيدها لخدمة المشروعين الفارسي والتركي بإخلاص منقطع النظير.وختمت : ولهذا فإن على الدول العربية أن تقف وقفة جادة ضد هاتين الدولتين ونظاميهما السياسي العدواني ومشروعيهما التوسعي الاستبدادي، فكل الدلائل تقول بأن الأزمات سوف تتوالى وعدوى التشرذم سوف تنتقل من مكان إلى آخر، لأن كل المؤشرات تقول بأن هدف الدولتين بعيد المدى وعميق التأثير ويستهدف وأد أحلام الشعوب في الحياة الآمنة المطمئنة.// يتبع //06:02ت م0005