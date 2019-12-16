وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الدخان الجديد والتنسيق المفقود ) : ما أعلنته الهيئة العامة للغذاء والدواء عن نتائج فحص «الدخان الجديد» ينم عن نتائج قد لا تكون قاطعة حيال تلك النتائج، ومن المعروف أن شركات التبغ ملزمة بالإفصاح عن مكونات الـسجائر قبل وبعد التغليف «الـعادي» ، لـلـوقوف علـى مكونات الـتركيز والوقوف كذلك على مصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، والوقوف من جانب ثالث على أمكنة التصنيع والتعبئة قبل عمليات التصدير للمملكة، ومن الأهمية بمكان توضيح الأسباب الكامنة في تغير النكهة، والملاحظات المتمخضة عن أهمية هذا الإفصاح ارتبطت بشكاوى متعددة حول النكهة، وقد أدى ذلك إلى طرح تفسيرات حول المنتجات بعد التغليف الجديد، وقدمت شكاوى بهذا الـصدد لـعدم وجود متغيرات واضحة حول تلك الملاحظات المطروحة.وتابعت : ووفقا للاشتراكات الجديدة التي نصت في محتوياتها على الالـتزام باتفاقية منظمة الـصحة الـعالمية الإطارية بشأن مكافحة الـتبغ والمطبقة بالمملـكة ضمن الـدول الأخرى المطبقة لـنصوص تلـك الاتفاقية، فقا لتلك الاشتراكات فإن معظم الإفادات لـم ترق إلـى معطيات تلك الملاحظات التي تصب في مصالـح المستهلـكين، وبالـتالـي فإن إلـزام الـشركات بالإفصاح عن المكونات لـتلـك الـسجائر قبل الـتغلـيف الجديد هو إلـزام منطقي وعقلاني لـلإحاطة بمكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد وتقديم مكونات التركيز ومصدر مادة التبغ.وبينت : ويتضح بجلاء أن الالـتزام بتلـك الاشتراطات لـم يكن في المستوى الـلائق، فلا بد من الوقوف على مكونات الانبعاثات وتوضيح أسباب تغير النكهة، وفي هذه الحالة لا بد من اختبارات الـتذوق والإفصاح عنها لـكافة المستهلـكين، عن طريق الـبلاغات أو مواقع الاتصال الاجتماعي، ولابد من جانب آخر من الاهتمام بحماية المستهلكين في حال ثبوت أي تغيرات أجرتها الشركات المصنعة في المكونات المعتمدة.وختمت : ومهما يكن من أمر فإن مجريات ما حدث توضح بجلاء أن التنسيق بين الجهات المعنية حيال مشكلة الدخان الجديد تبدو ضعيفة لـلـغاية، ولابد في هـذه الحالـة تحديدا من تسمية جهة مسؤولة بعينها للتنسيق حيال هذه المسألة كحل قاطع.// انتهى //06:02ت م0008