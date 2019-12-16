الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واستقيم المؤسسة العامة للتقاعد بعد غدٍ, اللقاء التعريفي الخامس والموجه لعدد من منسوبي الموارد البشرية بالجهات الحكومية عن أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها المؤسسة, وذلك في مقرها الرئيس بمدينة الرياض.وستقدم المؤسسة شرحاً عن أنظمة التقاعد ونظام تبادل المنافع والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.كما تستعرض "التقاعد" الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها المشتركين والمتقاعدين كالخدمات الإلكترونية الموجهة للعملاء والجهات الحكومية وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص, وكذلك برنامج "مساكن" للتمويل العقاري.يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تقيمها "التقاعد" وتهدف من خلالها إلى نشر الوعي بين أوساط المشتركين والمتقاعدين حول أنظمة التقاعد والحقوق والواجبات التقاعدية والخدمات التي تقدمها لعملائها تحقيقاً لاستراتيجية المؤسسة 2022.// انتهى //08:14ت م0011