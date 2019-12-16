إسلام آباد 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، عزم رئيس الوزراء عمران خان على حل الأزمة الاقتصادية من خلال احتواء عجز الميزانية، ودعم القطاعات الصناعية والاقتصادية.واهتمت بمساعي باكستان إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الصين وروسيا لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.وأخبرت عن عزم رئيس الوزراء عمران خان التوجه اليوم إلى مملكة البحرين للمشاركة في الاحتفالات بذكرى اليوم الوطني البحريني ، مشيرةً إلى اتفاق باكستان وبولندا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات الزراعة والتقنيات الحديثة.وتطرقت إلى تأثر حركة السير والرحلات الجوية في إقليم البنجاب الباكستاني بسبب الضباب الدخاني المخيم على المناطق الوسطى من الإقليم.وعرجت على تشكيل باكستان قوة أمنية خاصة لحماية ممر "كرتابربور" الحدودي مع الهند، متطرقةً إلى عزم واشنطن على سحب أربعة آلاف جندي أمريكي من أفغانستان تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.// انتهى //09:00ت م0015