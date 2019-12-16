طرابلس 19 ربيع الأخر1441 هـ الموافق16 ديسمبر2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، على مطالبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا .ونوهت الصحف إلى إغلاق خمسة موانئ نفطية في شرق ليبيا، على خلفية سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن الموانئ التي أغلقت هي "الزويتينة، والبريقة، والسدرة، ورأس لانوف، والهروج" وجميعها تقع في منطقة الهلال النفطي بليبيا، موضحة أن الإنتاج لم يتأثر لأن الخام ظل يتدفق إلى صهاريج التخزين بالموانئ.وعرجت على إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي،أن الأمن القومي في مصر متعلق بشكل مباشر بالأوضاع في ليبيا، موضحًا في كلمة خلال فعاليات "منتدى شباب العالم" المنعقد بمدينة شرم الشيخ ، أن مصر تضررت كثيرا من الأوضاع في ليبيا، مشددا على ضرورة منع التدخلات الخارجية في ليبيا.// انتهى //09:02ت م0016