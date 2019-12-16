نجران 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسنفذت إدارة الإشراف التربوي للبنات بتعليم نجران، بالتعاون مع إدارة الجودة وقياس الأداء، أمس ورشة عمل بعنوان "مراجعة نتائج الاختبارات التحصيلية وسبل رفع نتائج التعلم"، بحضور أكثر من 100 قائدة لمدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة وذلك بقاعة الروضة الأولى.وتهدف الورشة إلى الرفع من نواتج التعلم وزيادة نسبة التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات، وتضمنت عدداً من المحاور منها التعريف بالاختبارات الدولية التحصيلية والوطنية، وتحليل نتائج الاختبارات الدولية التحصيلية، والدور التي تقوم به المدرسة في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعليم في ضوء نتائج الاختبارات التحصيلية، وتحديد جوانب القوة والضعف مع عمل خطة تطويرية للأداء التعليمي.// انتهى //10:07ت م0038