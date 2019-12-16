القاهرة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسواصلت الصحف المصرية الصادرة اليوم، اهتمامها بفعاليات منتدى شباب العالم المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 7000 شاب من مختلف دول العالم.وأبرزت في الإطار ذاته مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضرورة اتخاذ موقف موحد ضد الدول التي تدعم الإرهاب، لافتًا إلى أن الشباب هم أكثر الفئات المستهدفة من قبل التنظيمات الإرهابية.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، متطرقةً إلى آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.وسلطت الضوء على اللقاء الذي عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" شو دونيو، وتناول دور المنظمة في مساعدة الدول الأفريقية من أجل تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 .ونشرت في متفرقات أخرى، دعوة الرئيس العراقي برهم صالح، إلى ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء تنسجم مع مطالب المتظاهرين وبعيدة عن المحاصصة الحزبية.// انتهى //10:18ت م0039