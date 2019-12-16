بيروت 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لنتائج الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها الرئيس اللبناني ميشال عون مع الكتل النيابية لتحديد اسم الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في حين شهد وسط بيروت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية أدت إلى سقوط عدد من الجرحى.وأخبرت عن مطالبة الحكومة اليمنية أمس الأمم المتحدة بالتدخل لوقف المحاكمات التي تجريها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لمعتقلين لديها بدعوى تخابرهم مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وذلك بعد إعلان الميليشيات إعدام 4 بتلك التهمة.وأشارت إلى تنبيه وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان في تصريح له أمس إلى أن المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل المرتبطة خصوصا بتنظيم داعش الإرهابي في صدد تشكيل قوس نحو تشاد ونيجيريا قد يمتد إلى الشرق الأوسط.وتطرقت إلى إعلان المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية، ستيفن بيغون في تصريح له أمس أنه ليس لدى واشنطن موعد نهائي بشأن المفاوضات مع بيونغ يانغ، على الرغم من الموعد النهائي الذي حددته الأخيرة.وأوردت الصحف تحذير وزارة الدفاع الروسية أمس الدول الأوروبية التي ستوافق على نشر صواريخ أمريكية جديدة على أراضيها من خطر تعرضها لضربة جوابية محتملة حال اندلاع مواجهة عسكرية.// انتهى //10:27ت م0040