الباحة 19 ربيع الآخرة 1441هـ الموافق 16 ديسمبر 2019م واسدشَّن وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري أمس، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد، الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف", وذلك بمقر مركز التأهيل الشامل بمدينة الباحة.واطلع السياري على أهداف وخطط الفرع المتنقل وأبرز المبادرات والبرامج التي يُنفذها بهدف دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص، من خلال استقبال الشباب الراغبين بالعمل وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل, وعرض الوظائف المتوفرة لهم, بالإضافة إلى الدورات التدريبية والإرشاد المهني للشباب التي يقدمها الصندوق.يذكر أن الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" هو عبارة عن حافلة مجهزة بالإمكانيات والخدمات اللازمة لخدمة عملاء الصندوق من أصحاب الأعمال والباحثين.// انتهى //11:40ت م0065