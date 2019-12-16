مسقط 19 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 16 ديسمبر 2019م واسالتقى معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، في العاصمة العمانية مسقط، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي.وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر السابع والأربعين للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" المنعقد بمسقط.// انتهى //11:41ت م0066