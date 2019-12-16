سكاكا 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 17 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه اليوم, المشرف العام على ميادين الهجن بالمنطقة الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي، يرافقه أعضاء إدارة ميدان سكاكا برئاسة فيصل بن قاسم الرشيد.واطلع الأمير فيصل بن نواف في بداية اللقاء على أوضاع الميادين في المنطقة بعد أن تم تشكيل مجالس جديدة لها، والأنشطة والسباقات التي تقام فيها، والعوائق التي تواجهها، حيث تعتبر منطقة الجوف أول من أقام سباقات منظمه للهجن في المملكة في العام 1385هـ .وأكد سمو أمير منطقة الجوف على وضع خطة لكل ميدان بما يتوافق مع رؤية 2030 لتطوير هذه الرياضة العريقة، والعمل على تلبية احتياجات ميادين المنطقة، متمنياً للجميع التوفيق .// انتهى //11:48ت م0068