تونس 09 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واستحدثت الصحف التونسية الصادرة اليوم، عن انتهاء الآجال الدستورية الأولى الممنوحة لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة، ليبدأ الجملي فترة ثانية من المشاورات كان قد طلبها من رئيس الدولة قيس سعيّد.وأشارت إلى انعكاسات تطورات الأوضاع في ليبيا على الشأن التونسي والتهديدات المباشرة على تونس.وعرجت على فوز عبد المجيد تبون بمنصب الرئاسة في الجزائر، مشيرة إلى التحديات الجسام التي ستواجه تبون في مهمته الجديدة وأهمها مقاومة الفساد.وتطرقت إلى إصابة العشرات من المحتجين في لبنان خلال أعمال عنف وصفت بأنها الأعنف منذ بدأت الاحتجاجات الشعبية في لبنان.// انتهى //11:50ت م0069