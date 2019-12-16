عام / شرطة تبوك تحيل مواطن للنيابة العامة بسبب ادعاءه عدم قيام الأجهزة الامنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدم به // للصحف فقط //
الاثنين 1441/4/19 هـ الموافق 2019/12/16 م واس
تبوك 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019? م واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يروج شخص ، من خلاله ، أكاذيب ومبالغات حول ادعاءه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدم به عن تعرض سيارته للسرقة ، فقد تم بناء على الأمر الصادر عن النيابة العامة القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد جرى إيقافه رهن التحقيق استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية .
// للصحف فقط // // انتهى //
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