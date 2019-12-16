الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسالتقى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بمكتبه في مقر المؤسسة في الرياض أمس، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت سعود بن بداح الفغم.وبُحث خلال اللقاء فرص التعاون المشترك ومنها تنظيم مسابقات وفعاليات الروبوت، وما يمكن أن تقدمه المؤسسة والاستفادة من الكوادر المتخصصة في مختلف المجالات التقنية، إلى جانب الورش والمعامل الفنية .ويهدف التعاون بين الطرفين إلى نشر ثقافة التحكم عن بعد وتوظيف الهواة وصناعة المنتجات المتعلقة بالرياضات اللاسلكية .// انتهى //11:59ت م0072