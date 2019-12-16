الجبيل 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بمركز التميز، أمس، ورشة عمل بعنوان "التميز المؤسسي"، لتوطين معايير التميز في مكاتب التعليم، قدمتها مديرة مركز التميز فاطمة بنت إبراهيم الرويس، بحضور مدير مكتب التعليم بالجبيل معمر الزهراني، وذلك بقاعة المؤتمرات بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.وتناولت الورشة التميز المؤسسي لمكاتب التعليم والتميز المدرسي بهدف الوقوف على التميز المؤسسي لمكتب تعليم الجبيل.وأكدت الرويس، على ضرورة التخطيط والتطوير الإداري الفعال، وأهمية الشراكة المجتمعية، مشيرة إلى ما يتميز به مكتب تعليم الجبيل، من ريادة تعليمية على مستوى المملكة، مشيدةً بالمنظومة الإدارية المتكاملة التي تقود المكتب.من جانبه، أثنى مدير تعليم الجبيل، على جهود مركز التميز، وما يقدمه من ورش تهدف إلى الرقي بمنظومة التعليم ودوره البارز في طرح كل ما يخدم المسار التعليمي في المملكة، مثمناً للهيئة الملكية بالجبيل، استضافتها الورشة.// انتهى//.12:00ت م0073