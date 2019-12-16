عرعر 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسزينت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة الماضية شوارع وطرق مدينة عرعر بـ 500 ألف من الزهور الموسمية الشتوية، بالإضافة إلى زراعة 7000 شجرة متنوعة في الحدائق وبعض الطرق ضمن مشاريعها الموسمية في فصل الشتاء.وأشارت أمانة منطقة الحدود الشمالية أنه تم إعادة تأهيل بعض الحدائق وتطويرها إلى شبكات إلكترونية بمساحة 50 ألف متر مربع وتأهيل بعض الطرق, مشيرةً إلى أنه جاري استكمال المواقع المستهدفة في المرحلة القادمة في زراعة 300 ألف زهرة شتوية.// انتهى //12:46ت م0079