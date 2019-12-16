مسقط 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسبدأت اليوم في العاصمة العمانية مسقط أعمال المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة تحت شعار "الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي" ويستمر ثلاثة .ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية تتطرق إلى مسارات الحوكمة المؤسسية في الإدارة العامة وتحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية والحوكمة المؤسسية: السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.واشتمل برنامج اليوم الأول للمؤتمر على عقد جلستي عمل للمتحدثين الرئيسيين تم فيهما طرح أوراق عمل دارت حول الحوكمة وفكر الاستدامة في الدول العربية والحوكمة أساس العمل المؤسسي من أطر ناظمة إلى ممارسات والحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي إلى جانب استعراض تجربة سلطنة عمان في مجال الحوكمة وحوكمة الطاقة العالمية وحوكمة التعليم في سلطنة عمان وفق رؤية عُمان 2040 والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.كما تضمن المؤتمر في اليوم الأول عقد جلستي عمل، دارت جلسة العمل الأولى حول مسارات الحوكمة المؤسسية في الإدارة العامة وتطرقت إلى دور تفعيل آليات الحوكمة المؤسسية في تعزيز مبادئ الشفافية الحكومية وانعكاساتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور الحوكمة في تحسين وتطوير الأداء الخدماتي والمالي للمؤسسات، ودور الحوكمة والتنمية في محاربة الفساد الإداري، ودور عملية التقييم الذاتي في قطاع الخدمة المدنية الفلسطينية في تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير الإدارة العامة في فلسطين ودراسة تحليلية لنموذج حوكمة الامناء في تشريعات الجامعات اليمينة الحكومية في ضوء التجارب العالمية.فيما تدور جلسة العمل الثانية حول مسارات الحكومة المؤسسية في الادارة العالمة وتناقش أثر تطبيق الحوكمة في القطاع العام على جودة الخدمات المُقدمة - دراسة حالة هيئة التقاعد العامة بجمهورية العراق وممارسة تطبيق حوكمة التدريب في معاهد الإدارة العامة من خلال عينة مختارة وأخلاقيات الوظيفة العامة مدخل للحوكمة المؤسسية، والحوكمة وأخلاقياتالوظيفة العامة نماذج استرشادية وأثر تطبيق الحوكمة على جودة الإفصاح بالبنوك العربية .// انتهى //12:51ت م0080