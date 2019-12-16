جدة 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسأقيم مساء أمس الحفل الختامي لبرنامج "تنمية المجتمع" الذي نفذه مركز التنمية الاجتماعية بجدة بالشراكة مع الجمعية النسائية الخيرية الأولى وبالتعاون مع الكلية التقنية للبنات والمعهد الثانوي الصناعي بجدة, وذلك برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي.ويهدف البرنامج الذي استمر قرابة الشهر واستهدف 60 شاباً وفتاة, إلى إكساب الشباب مهارات يدوية تساهم في زيادة فاعلية مشاركتهم في الأسرة بالمساهمة في اكتشاف الأعطال الكهربائية واصلاحها, مما يؤهلهم لسوق العمل، ويسهم في خفض الإنفاق الاسري باعتماد الاسرة على استثمار امكانيات ومهارات أبنائها.وفي نهاية الحفل سلم مدير عام فرع وزاره العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشهادات والهدايا التذكارية للمتدربين, كما كرم الداعمين وشركاء النجاح وحث الجميع على التعاون والنهوض بخدمة الوطن.// انتهى //13:00ت م0082