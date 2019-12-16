الدمام 19 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية ممثلاً بمركز أبحاث الثروة السمكية في محافظة القطيف غداً، ورشة عمل بعنوان" أنظمة الصيد الرشيد ودورها في المحافظة على المخزون السمكي"، وذلك في مشتل الفرع بالقطيف.وتهدف الورشة التي تأتي ضمن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية وتحقيق أهداف رؤية 2030، إلى تنمية معارف الصيادين وعمال الصيد بأنظمة الصيد الرشيد بالمملكة، ومعرفة المخاطر والخسائر الناجمة عن استخدام أدوات صيد مخالفة لأنظمة وزارة البيئة وتأثيرها على المخزون السمكي، وأهمية تعاون الصيادين وعمال الصيد مع الجهات الرقابية سواءً من وزارة البيئة أو حرس الحدود, إضافة إلى الوقوف على أهم المشاكل والمعوقات التي تعوق عمليات الصيد ومن ثم دراستها ووضع أنسب المقترحات لحلها، ومعرفة المخاطر والخسائر الناجمة عن عدم توافر الشروط الصحية لاستخدام القوارب والأدوات المساعدة في عمليات الصيد.// انتهى //13:12ت م0086