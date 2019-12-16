الرباط 19 ربيع الاخر 1441 ه موافق 16 ديسمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون تصويت، لقرار صادقت عليه اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي ،جددت من خلاله دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء المغربية، مبرزةً أن القرار يدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.وتطرقت إلى نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت بالجزائر والتي فاز فيها عبد المجيد تبون بمقعد رئاسة الجمهورية.وتابعت تطورات الأزمة السياسية في لبنان، مشيرة إلى أن الاضطرابات عادت إلى الشارع اللبناني مما أدى إلى إصابة العشرات من المتظاهرين بإختناقات وإصابة عدد من أفراد الشرطة بجروح.وعرجت على دعوة الجامعة العربية للأطراف السياسية اللبنانية، من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة لتخفيف حدة التوتر في البلاد.وأشارت إلى اعمال مؤتمر المناخ في مدريد، والجهود الدولية التي ظلت متواصلة إلى غاية يوم أمس، من أجل إنقاذ التزام عالمي قوي بمكافحة التغير المناخي.// انتهى //13:16ت م0087