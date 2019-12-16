نجران 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التقويم والقبول للبنات اليوم، ملتقى "الجودة الإشرافية في تطبيق أدلة الاختبارات"، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء سعيد الشهراني ومديرات الإدارات والمشرفات التربويات، وذلك بمقر الإدارة.وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي على متابعة المدارس والتأكد من سير الاختبارات وعملية الرصد في برنامج نور يومياً، بهدف إخراج النتائج في يومها ومعالجة ما يرد من مشكلات إن وجدت، والرجوع لإدارة التقويم والقبول، والالتزام بعدد أيام الاختبارات المحددة والجدول وفق التعليمات، متمنياً التوفيق للطلاب والطالبات.وتضمن الملتقى عدداً من أوراق العمل منها "توجيهات هامة للمشرفة التربوية" و"إضاءات تربوية للمشرفة خلال فترة الاختبارات"، و"أدلة ونظم وتعليمات الاختبارات"، و"تجويد أعمال الاختبارات"، إضافة إلى دور المشرفة التربوية أثناء الاختبارات من الاطلاع على اللوائح وإجراءات الاختبارات ومتابعة لجان التصحيح والرصد وكشوفات الدرجات.// انتهى //13:17ت م0088