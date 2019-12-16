الحدود الشمالية 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالحدود الشمالية بالتعاون مع الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة غداً ورشة عمل بعنوان "المنصة الوطنية للرصد السياحي" في مدينة عرعر، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمشاركة مشغلي قطاع الإيواء السياحي في المنطقة.وبّين مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالحدود الشمالية محمد بن عبد الرحمن الزمام أن تنظيم الورشة يأتي بالتزامن مع تدشين الهيئة للمنصة الوطنية للرصد السياحي التي تُعد منصة إلكترونية لمراقبة أداء جميع أنشطة الرصد السياحي بما في ذلك الإيواء والحركة السياحية، الأمر الذي يخول تلك المنصة أن تكون مركزاً معتمداً للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي، حيث تهدف الورشة إلى تعريف مشغلي قطاع الإيواء السياحي بأهداف المنصة وآلية التنفيذ وطريقة التسجيل والتفعيل.وأوضح الزمام أن المنصة توفر أحدث الإحصائيات عن نسب الإشغال، ومستوى الأداء والتقييم لهذه المنشآت، وذلك للمساهمة في رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع، كما أنها تساعد في متابعة الحركة السياحية وتحفيز الاستثمار السياحي، بما يتماشى مع برنامج التحول الرقمي الوطني، وهو عنصر أساسي ضمن رؤية المملكة 2030.الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أصدرت في وقت سابق تعميماً لجميع مشغلي مرافق الإيواء السياحي بشأن أهمية الالتزام بالدخول على رابط المنصة www.ntmp.gov.sa وإكمال عمليات الربط المباشر مع الهيئة لتزويدها بالبيانات والمعلومات من خلال المنصة، وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ التعميم، حيث سيتم رصد المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة بالربط بعد انتهاء المهلة المحددة.// انتهى //13:18ت م0089