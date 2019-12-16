الكويت 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 5ر5 نقطة ليبلغ مستوى 4ر6150 نقطة بنسبة 09ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر166 مليون سهم تمت من خلال 7424 صفقة نقدية بقيمة 8ر39 مليون دينار كويتي (نحو 3ر131 مليون دولار امريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر10 نقطة ليصل الى مستوى 7ر4837 نقطة بنسبة 22ر0 % من خلال كمية اسهم بلغت 4ر101 مليون سهم تمت عبر 3487 صفقة نقدية بقيمة 7ر8 مليون دينار .كما انخفض مؤشر السوق الاول 3ر13 نقطة ليصل لمستوى 9ر6814 نقطة بنسبة 02ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر65 مليون سهم تمت عبر 3937 صفقة بقيمة 09ر31 مليون دينار .// انتهى //13:33ت م0092