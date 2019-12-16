سكاكا 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسيستهدف برنامج " إثراء العلوم " بتنظيم من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" 3500 طالب وطالبة بتعليم الجوف .ورحب مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بالتعاون مع مركز "إثراء" خلال لقائه اليوم مدير البرامج الخارجية بمركز "إثراء" عادل السبتي ، مؤكداً أهمية إقامة مثل هذه البرامج لتحقيق البناء المعرفي وتنمية الحس الإبداعي للطلاب والطالبات، وتشجيع الشغف بالعلوم والتكنلوجيا والهندسة من خلال لتعليم بالممارسة.من جانبه أوضح السبتي أن البرنامج الذي يستهدف طلاب وطالبات 35 مدرسة للبنين والبنات بالجوف في المدة 6 / 1 - 8 / 30 / 1441 هـ ، يهدف إلى إشباع الميول العلمية عبر تطبيق الأساليب والتجارب، فضلاً عن توفير برامج تعليمية من أفضل الجهات التعليمية والمتخصصة في تقديم هذا النوع من التدريب لتنمية المهارات.// انتهى //13:34ت م0093