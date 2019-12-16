أملج 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واساستقبل محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي في مكتبه اليوم, رئيس بلدية المحافظة المعيّن حديثاً المهندس غازي بن محمد العتيبي يرافقه رئيس البلدية المكلف السابق المهندس نزال بن سليمان العطوي، بحضور وكيل المحافظ مسعود بن مسلم الجهني ورئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني.وتمنى المحافظ للمهندس العتيبي وزملائه في بلدية المحافظة التوفيق.فيما أعرب المهندس العتيبي عن شكره واعتزازه لمحافظ أملج على توجيهاته التي تصب في مصلحة الجميع والارتقاء بالخدمة التي تقدمها البلدية في المحافظة.// انتهى //14:22ت م0114