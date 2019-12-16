السيح 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسدشن مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية عبدالله الزايدي اليوم، مجموعة من المبادرات النوعية في مدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية بإسكان قاعدة الأمير سلطان الجوية شرق مدينة السيح، بحضور قائد جناح التدريب بالقاعدة العميد الفني الركن إبراهيم أبوحدين وعدد من قيادات تعليم الخرج.وشملت التدشين: معمل المهن والابتكارات ومعمل الرياضيات ، ومعمل اللغة العربية وركن القرّاء ، وقاعة التربية البدنية ، ومسابقة 2030 للرياضيات.وأشاد الزايدي بالاتجاهات التربوية الحديثة المطبقة بمدرسة عبدالله بن الزبير، التي تمنح المدرسة قدرة متجددة ومستمرة للتعلم والتكيف والتنفيذ المتدرج وتكوين مجتمعات التعلم المهنية التي تصب في بناء الطالب لتواكب رؤية المملكة في الطرق المتجددة لتعليم الطلاب، موجهاً شكره وتقديره لقائد قاعدة الأمير سلطان الجوية اللواء الطيار الركن خالد بن عبدالله الشبلان ولفريق عمله على الدعم المستمر لمدارس إسكان القاعدة.// انتهى //14:25ت م0115