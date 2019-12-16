سكاكا 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسحصدت أمانة منطقة الجوف الميدالية الذهبية في البرامج والمبادرات المجتمعية على مستوى الوطن العربي ضمن فعاليات جوائز التميز الحكومي والمؤسسي التي استضافتها مدينة دبي خلال الدورة 15، تقديراً لمبادرة أمانة منطقة الجوف "الجوف واحة خضراء"، التي تضمنت عددا من البرامج المجتمعية المتميزة عبر أبناء مدن المنطقة والفرق التطوعية والمهتمين بروابط التشجير شملت الكبار والصغار والرجال والنساء، التي كان لها الأثر الإيجابي في قطاع المسؤولية الاجتماعية لزراعة الأشجار ونشر الوعي حولها.وهنأ أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة, وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة على هذه الجائزة، مقدما شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على دعمه المتواصل الذي كان له الدور الكبير في تطوير العمل، والحصول على الجوائز على المستوى المحلي والإقليمي، ولفريق العمل بالمبادرة على جهودهم المبذولة في إنجاح المبادرة والحصول على الجائزة.وقال وكيل الأمين لشؤون البلديات مدير المكتب التنفيذي لمبادرة الجوف واحة خضراء المهندس علي الشمري: "إن المبادرة رغم قصر عمرها الزمني إلا أن التخطيط والتنفيذ لها ولله الحمد كان علميا ومركزا مما أوجد تفاعلا وترحيبا من المستويات كافة, مؤكداً أن المبادرة مستمرة خلال المواسم القادمة لتحقيق أهدافها بإذن الله.تسلم الجائزة عن الأمانة مدير عام إدارة الحدائق والتجميل بأمانة الجوف المهندس عواد اللاحق .// انتهى //14:29ت م0117