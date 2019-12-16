المدينة المنورة 19 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 16 ديسمبر 2019م واسنظمت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال إدارة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع الإدارات المعنية بذلك بتنظيم زيارة لعدد من ضيوف جمعية رؤية للمكفوفين إلى المسجد النبوي .وأوضح مدير إدارة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة سمير بن عبدالستار ألفت أن الجولة تضمنت زيارة الروضة الشريفة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما , إضافة إلى زيارة معرض الحرمين الشريفين .وأكد أن ذلك يأتي انطلاقًا من دور إدارة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تسهيل ومساعدة هذه الفئة على أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.//انتهى//14:31ت م0119