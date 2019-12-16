السيح 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسباشرت بلدية الخرج تصريف مياه الأمطار المتجمعة في بعض أحياء وشوارع مدينة السيح ، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين.وتواصل فرق الطوارئ جهودها لإزالة تجمعات المياه ونواتجها من الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسة والفرعية في مدينة السيح ، من خلال مجموعة من الفرق الميدانية التيتضم معدات ومضخات لشفط المياه ، بالإضافة إلى تشكيل فرق كنس يدوي لإزالة الأتربة وصيانة ونظافة فتحات تصريف مياه الأمطار والمجارير ، ونظافة مصائد السيول والعباراتمن الشوارع الرئيسة والفرعية داخل الأحياء مدعمة بالآليات لضمان استمرار الحركة المرورية.// انتهى //14:32ت م0120