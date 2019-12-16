القطيف 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واساختتم مركز الحي المتعلم بالقطيف التابع لمكتب تعليم القطيف أمس الأول أنشطته وأعماله للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440 / 1441هـ، بحضور مشرف الوزارة للتعليم المستمر بوزارة التعليم محمد الشافي، ومدير إدارة تعليم الكبار بتعلم الشرقية عبدالله العمري، وقائد المركز نعيم المرهون ، وذلك في مقر المركز بمدرسة المجيدية الثانوية بالقطيف.وتفقد الشافي قاعات الدورات التدريبية في مقر المركز، واطلع على الدورات والخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع في محافظة القطيف، كما اطلع على الأنشطة التي قدمها المركز خلال الفصل الدراسي الأول، وتضمنت 23 دورة تعليمية، و10 دورات مهنية، ودورتين في المهارات الحياتية، لأكثر من 1170 مستفيدًا.وأبدى الشافي إعجابه بفعاليات وأنشطة المركز، منوهاً بأن الإقبال الكثيف على البرامج يعكس النجاح الذي يحققه المركز، مشيراً إلى أن هذه الدورات والأنشطة لها أثرها الإيجابي على المستفيدين في المجال الوظيفي والمهني والتقني.من جانبه أوضح قائد المركز نعيم المرهون، أن الدورات المقدمة تهدف إلى رفع مستوى المهارات الوظيفية والتعليمية لدى المستفيدين من المواطنين في المحافظة، إضافة إلى المساعدة على خلق فرص وظيفية للمستفيدين من البرامج المتنوعة، مشيراً إلى أن الدورات المقدمة في هذا الفصل الدراسي تنوعت ما بين التعليمية، والمهنية، والحياتية، وأن مجموعها بلغ 35 دورة، قدمت لأكثر من 1170 متدربا، لافتا إلى أن المركز سيستأنف أعماله مع بداية الفصل الدراسي الثاني ببرامج مميزة للمستفيدين.// انتهى //14:33ت م0121