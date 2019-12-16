جيزان ١٩ ربيع الأخر ١٤٤١ه المواغق ١٦ ديسمبر ٢٠١٩م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, بمكتبه في الإمارة اليوم , رئيس جمعية التوعية بأضرار القات بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري ومحافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظامري وعدد من مشائخ قبائل المحافظة.واستهل سموه اللقاء بكلمة أكد فيها أهمية التعاون الجاد والمخلص بين مشائخ القبائل والمواطنين بشكل عام لإنجاح أعمال مختلف الجهات الحكومية، وتنفيذ المشروعات الخدمية، والإسهام في حفظ الأمن ،سائلا الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة .واستمع سمو أمير منطقة جازان خلال اللقاء لشرحٍ مفصل عن الجهود والأعمال التي تقوم بها الجمعية من خلال برامجها التوعوية التي تنفذها بمختلف محافظات ومراكز المنطقة , وما تشهده المحافظة من تطور ونمو ومشروعات عملاقة في شتى المجالات كغيرها من محافظات المنطقة، إضافة لبحث العديد من الموضوعات التي تهم احتياجات محافظة العيدابي من المشروعات الخدمية والتنموية وما تم انجازه من مشاريع متعثرة .كما استمع سموه من محافظ العيدابي لشرح مفصل عن استعدادات المحافظة لانطلاق مهرجان العسل في نسخته الخامسة والذي سينطلق خلال إجازة منتصف العام الدراسي.وأعرب سمو أمير المنطقة عن سعادته بما استمع إليه حول الجهود والإنجازات التي تم تحقيقها بمحافظة العيدابي في شتى المجالات الخدمية والتنموية خلال الفترة الماضية بما يسهم في توفير الراحة وسبل العيش الكريم للمواطن والمقيم ، انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.//انتهى//14:36ت م0122