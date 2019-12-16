الدمام 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بقسم الوحدة الإرشادية والمنحل وقسم الإرشاد البيطري بمكتب الوزارة في محافظة القطيف، بالتعاون مع قسمي الصحة النباتية والحيوانية بالفرع، بعد غد، يوماً حقلياً تحت عنوان "الخدمة الشاملة للمزارعين".وستتضمن فعاليات اليوم الحقلي، توعية المزارعين حول الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية، والممارسات الزراعية الجيدة للمحاصيل الزراعية والتعريف بأهمية المشاتل والدعم المقدم من قبل الوزارة، إضافة إلى محاضرة بعنوان "أهمية الاكتشاف المبكر لسوسة النخيل الحمراء"، يلقيها المهندس مفيد الزاهر يتحدث خلالها عن أعراض الإصابة وأهمية الفحص الدوري للنخيل .وأعرب مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عامر بن علي المطيري، عن شكره لجميع أقسام الفرع لتعاونهم الدائم لنشر الوعي في جميع أرجاء المنطقة الشرقية.// انتهى//14:39ت م0124