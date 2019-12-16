الدمام 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسوزعت بلدية وسط الدمام، اليوم 350 حقيبة شتوية "لمسة دفاء"، على عدد من العمالة، وذلك امتداداً لمبادرة الحقيبة الشتوية "دفء وعطاء" الخاصة برجال النظافة وغيرهم من العمالة الوافدة، التي دشنها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ونظمها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني في إدارة العلاقات العامة والاعلام، وتستهدف توزيع أكثر من ٢٠٠٠ حقيبة على عمال النظافة وغيرهم من العمال.وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرات وبرامج الأمانة الإنسانية الخاصة برجال النظافة وغيرهم من العمالة، التي تعمل في ظروف مختلفة، بهدف حمايتهم من الظروف المناخية في فصل الشتاء وتسهيل عملهم وإشعارهم بالإحساس بهم والوقوف بجوارهم، وتقديراً لما يقومون به من أعمال تحتم عليهم طبيعتها التواجد في الشوارع بأجواء مناخية مختلفة في فصل الشتاء.وأشار المهندس الشمري، إلى أن الحقيبة تتضمن العديد من الملابس المهمة التي توفر الدفء وتحمي العمال من البرد، مؤكداً حرص البلدية للإسهام في العمل الإنساني والخيري من خلال البرامج الإنسانية المتنوعة التي تنظمها، واستمرارها في تفعيل مثل هذه المبادرات.// انتهى //14:41ت م0125