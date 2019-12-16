نجران 19 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أهمية تكريم النزلاء في السجون من خلال تقديم كافة الخدمات التي يحتاجون إليها مما يؤدي إلى اختصار للجهد والوقت وراحة النزيل.جاء ذلك خلال تدشين سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مكتب الأحوال المدنية في سجون نجران، ولقائه مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة نجران سالم بن سعيد آل شفلوت ومدير سجون نجران العقيد الدكتور شايع بن سعد القحطاني، مثمناً سموه تضافر الجهود بين الأحوال وسجون المنطقة.وعبر كل من مدير عام الأحوال المدنية ومدير سجون نجران عن شكرهما لسمو أمير المنطقة على اهتمامه وحرصه ومتابعته لكل ما يخدم النزلاء ويرتقي بالخدمات التي تقدم في مستوى التطلعات وما لذلك من أثر إيجابي في تقديم الخدمة.//انتهى//14:55ت م0126