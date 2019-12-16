القريات 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واساستقبل محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي في مكتبه اليوم, مدير شرطة طبرجل المعيًن حديثاً العقيد سليمان رغيان البلوي.ورحب المحافظ الحربي بالعقيد البلوي, متمنياً له التوفيق والسداد لمواصلة الجهود الأمنية في هذا الجزء من وطننا العزيز .من جانبه قدم البلوي شكره لمحافظ طبرجل على حسن الاستقبال والتوجيه، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين والوطن والمواطنين.// انتهى //15:01ت م0128