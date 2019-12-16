الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسستكون المواجهة بين ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13)، ومانشستر سيتي الإنجليزي الأبرز في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحسب القرعة التي سحبت اليوم في نيون السويسرية.ونتيجة إنهائه دور المجموعات في المركز الثاني خلف باريس سان جرمان الفرنسي، كان محتماً على ريال مدريد أن يخوض اختباراً صعباً في ثمن النهائي ضد أحد الفرق التي أنهت مجموعاتها في الصدارة، باستثناء برشلونة وفالنسيا لأنهما من نفس البلد، وسان جرمان الذي كان في مجموعة الريالوستكون مواجهة ثمن النهائي الثالثة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي الذي يشرف عليه مدرب برشلونة السابق جوسيب غوارديولا، في المسابقة القارية الأم، إذ تواجها في دور المجموعات موسم 2012-2013 وفاز الريال ذهاباً 3-2 ثم تعادلا في مانشستر 1-1، وفي نصف نهائي 2015-2016 حين تعادلا ذهاباً دون أهداف قبل أن يفوز ريال مدريد إيابا 1-صفر في طريقه للفوز بلقبه الأول من أصل ثلاثة متتالية.وسيعود ليفربول مع مدربه يورغن كلوب إلى ملعب "واندا متروبوليتانو" الذي شهد في يونيو تتويجهم بلقبهم القاري السادس بفوزهم على مواطنهم توتنهام 2-صفر ليواجه اتلتيكو مدريد, فيما يلعب برشلونة الذي أصبح صاحب الرقم القياسي بعدد المباريات دون هزيمة على أرضه في المسابقة (35)، أمام نابولي الإيطالي للمرة الأولى في اختبار صعب للفريق الجنوبي ومدربه الجديد جينارو غاتوزو.وتبرز في ثمن النهائي المواجهة بين بوروسيا دورتموند الألماني ومدربه السابق توماس توخل الذي يشرف حالياً على سان جرمان، وذلك في ثاني مواجهة قارية بين الفريقين اللذين سبق لهما أن تواجها في دور المجموعات لمسابقة "يوروبا ليغ" موسم 2010-2011 حين تعادلا ذهابا 1-1 في ألمانيا وإيابا دون أهداف.ويلتقي بايرن ميونيخ مع تشلسي الإنجليزي في إعادة لنهائي عام 2012 حين فاز الأخير باللقب عبر ركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي، فيما يبدوا يوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مرشح لبلوغ ربع النهائي على حساب ليون الفرنسي, فيما سيكون باب التأهل مفتوحاً على مصراعيه بين توتنهام الإنجليزي وصيف البطل ولايبزيغ الألماني من جهة، والوافد الجديد أتالانتا الإيطالي وفالنسيا الإسباني من جهة أخرى.وتخوض الفرق التي صنفت في المستوى الأول مباراة الإياب على أرضها.وتقام مباريات الذهاب في أسبوعين متتاليين، وذلك أيام 18 و19 فبراير، و25 و26 من الشهر ذاته، على أن تقام مباريات الإياب بالصيغة ذاتها، وذلك في 10 مارس و11 منه، و17 و18 من الشهر ذاته, فيما ستقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في 20 مارس 2020.// انتهى //16:01ت م0160