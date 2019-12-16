الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسيبدو مانشستر سيتي حامل اللقب في العامين الأخيرين وجاره مانشستر يونايتد مرشحين لتخطي ربع نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الانجليزية في كرة القدم عندما يلاقيان بعد غدٍ أوكسفورد يونايتد وكولشيستر يونايتد من الدرجتين الثالثة والرابعة على التوالي، فيما يخوض رديف ليفربول غداً تحدياً صعباً أمام مضيفه أستون فيلاففي المباراة الأولى، لن يجد مانشستر سيتي أي صعوبة في مواصلة مشواره نحو اللقب الثالث على التوالي والسابع في تاريخه عندما يحل ضيفاً على أوكسفورد يونايتد من الدرجة الثالثة الذي أقصى مانشستر يونايتد من الدور الرابع لنسخة 1984.ويدخل مانشستر سيتي المباراة بروح معنوية عالية بعودته إلى سكة الانتصارات وفوزه الكبير على مضيفه أرسنال صفر-3 أمس في الدوريوفي المباراة الثانية، فرضت القرعة مواجهة تاريخية لكولشيستر من الدرجة الرابعة أمام مانشستر يونايتد.وسبق لكولشيستر "الأدنى تصنيفاً بين الأندية الثمانية المتبقية في المسابقة"، أن خسر مرتين أمام يونايتد: صفر-1 في الدور الخامس من مسابقة الكأس لموسم 1979، وصفر-2 في الدور الثالث من كأس الرابطة لموسم 1984, حيث يبحث هذه المرة بعد أن أقصى توتنهام في الدور الثالث بركلات الترجيح، عن تحقيق مفاجأة مدوية أخرى بإخراج يونايتد في ملعبه الشهير "أولد ترافورد".وفي المباراة الثالثة، يخوض الفريق الرديف لليفربول تحدياً صعبا عندما يحل ضيفا على أستون فيلا.وبعدما هدد ليفربول حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (8)، بالانسحاب من ربع النهائي كون المباراة تسبق بـ24 ساعة لقائهم مع مونتيري المكسيكي في نصف نهائي بطولة العالم للأندية, وافق بعدها على خوضها بفريق تحت 23 عاما ومديره الفني نيل كريتشلي.ويطمح ليستر سيتي إلى استعادة التوازن بعد تعثره أمام ضيفه نوريتش سيتي صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير 1-1 السبت، لكنه سيصطدم بايفرتون العائد بتعادل ثمين بالنتيجة ذاتها من "أولد ترافورد" أمام مانشستر يونايتد.// انتهى //16:08ت م0161