تبوك 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية اليوم , ملتقى " السلامة هدف وغاية" ، لمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية بمنطقة تبوك , ويستمر على مدى يومين , بقاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية بتبوك .وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الملتقى على أهمية توفير بيئة مدرسية سليمة آمنه للطلاب والطالبات ولكافة منسوبي ومنسوبات المدرسة من خلال ترسيخ سلوكيات السلامة والتزام المدارس بتعليمات ومعايير إدارة الأمن والسلامة وتطبيقها كما يجب، وأن تعنى إدارات المدارس بتثقيف وتوجيه المجتمع المدرسي والأسري للطلاب، منوهاً بالدور الكبيرة لمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة في المدارس.وشدد مدير التعليم على ضرورة تفعيل خطط الإخلاء وأصول السلامة في المدرسة والتدريب على استخدام وسائل السلامة وكيفية التعامل مع أي حالة طارئة بما يوفر الحماية المطلوبة للطلاب والطالبات.ثم انطلقت جلسات الملتقى بورقة عمل " السلامة وأدوات ومستلزمات السلامة المدرسية " لإدارة الأمن والسلامة المدرسية قدمها رئيس قسم السلامة المدرسية نايف العنزي ثم قدمت مشرفة وحدة الحماية الاجتماعية بتبوك منال ياسين ورقة بعنوان " وحدة الحماية الاجتماعية الهدف والدور والمهام وآلية التواصل " واختتمت إدارة الأمن والسلامة المدرسية جلسات اليوم الأول بورقة عمل قدمها رئيس قسم السلامة المدرسية بعنوان " استمارة الكشف الدوري ".حضر افتتاح الملتقى مدير وحدة الحماية الاجتماعية محمد المشهوري ومدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية خالد الفقير ومشرفو ومشرفات الأمن والسلامة ومنسقو ومنسقات الأمن والسلامة بالمدارس.// انتهى //16:29ت م0169