تبوك 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واسعقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك أمس، جلسة لانتخاب رئيس للمجلس ونائب له للفترة الثالثة من دورته الحالية، بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس بمدينة تبوك.واسفرت عملية الاقتراع الداخلية التي أجريت، على فوز الدكتور عطية بن محمد الضيوفي برئاسة المجلس و فيصل بن مشحن البلوي بمنصب نائب الرئيس.وفي ختام الاقتراع قدم أعضاء المجلس تهانيهم للضيوفي والبلوي متمنيين لهما التوفيق.// انتهى //16:31ت م0171